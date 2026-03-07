Cooperativa balneari Battistoni resta al timone

Simone Battistoni è stato riconfermato presidente della Cooperativa degli stabilimenti balneari. La decisione è stata presa durante l'assemblea dei soci, che hanno confermato la sua leadership per il prossimo mandato. La cooperativa rappresenta le imprese che gestiscono gli stabilimenti sulla costa e si occupa di questioni legate alla gestione e alla rappresentanza degli operatori del settore.

Simone Battistoni è stato confermato presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, al termine di un’assemblea elettiva straordinaria ed eccezionale, convocata per dare maggiore solidità al direttivo in un passaggio epocale, legato alla direttiva Bolkestein che prevede di mettere a bando le concessioni del demanio marittimo. La risposta è stata nettissima, visto che su 127 lidi presenti lungo i sette chilometri di costa cesenaticense, erano presenti 120 concessionari, il 94,5 percento, che hanno gremito la sala congressi Alberto Rognoni del Palazzo del turismo Primo Grassi. I voti validi sono stati 118 ed il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cooperativa balneari, Battistoni resta al timone Concessioni balneari, scontro nella cooperativaGiorni cruciali per il futuro dei balneari, visto che quest’anno andranno a bando le concessioni sul Demanio marittimo. Leggi anche: Giuseppe Redaelli resta al timone dell’Autodromo Nazionale Monza Aggiornamenti e notizie su Cooperativa balneari. Temi più discussi: Cooperativa balneari, Battistoni resta al timone; Elezioni anticipate per la Cooperativa bagnini di Cesenatico; Bagnini, elezioni anticipate in cooperativa: Serve unità per affrontare i bandi; Battistoni confermato alla guida dei balneari: ampia fiducia dall’assemblea. Bolkestein, Battistoni (Coop Bagnini Cesenatico): Bene l’intervento di Salvini, ma servono regole chiareConcessioni balneari, direttiva Bolkestein e bandi pubblici: il dibattito torna al centro dell’agenda politica dopo l’annuncio del ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini ... livingcesenatico.it Le dune potevano limitare i danni?. Battistoni: Impossibile realizzarle quando ci sono ancora i turisti in spiaggiaI danni ingenti causati dalla mareggiata di domenica hanno riacceso la polemica sulla realizzazione delle dune a protezione degli stabilimenti balneari e dell’abitato. Del resto in molti dopo un male ... ilrestodelcarlino.it Per Legacoop Romagna non si tratta di un episodio isolato, ma la conferma di una fragilità strutturale che richiede investimenti con una pianificazione integrata di lungo periodo, condivisa con le cooperative tra stabilimenti balneari e con gli enti locali. - facebook.com facebook