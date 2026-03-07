Contro il tempo Le radici invisibili delle corse | il Misano World Circuit ospita Tedx Pesaro 2026

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli sarà la cornice dell’evento “Contro il Tempo - Le radici invisibili delle corse” il prossimo 9 marzo. L’appuntamento, parte del percorso verso Tedx Pesaro 2026, si svolge in uno dei luoghi simbolo della velocità internazionale e riunisce partecipanti interessati all’universo delle corse. La giornata intende mettere in luce aspetti spesso nascosti di questo mondo.

L'evento prenderà il via alle 16:30 con l'apertura della mostra fotografica dedicata al "dietro le quinte" delle competizioni: sicurezza, tecnologia, preparazione medica, organizzazione sportiva. Un percorso visivo che mette in luce ciò che rende possibile lo spettacolo della velocità. Dalle 18:30 spazio al talk con gli ospiti: Andrea Albani (managing director del Misano World Circuit); Michele Pirro (pilota professionista e collaudatore MotoGp); Eraldo Berardi, (direttore sanitario della clinica del circuito); Simone Folgori...

