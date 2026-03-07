Contro gli umanitaristi a gettone incapaci di ribellarsi agli ayatollah Lezioni da sballo di un prof iraniano

Un professore iraniano specializzato in Studi sul Medio Oriente e Relazioni internazionali tiene lezioni che criticano gli umanitaristi a gettone e la loro incapacità di opporsi agli ayatollah. Nato in Iran e cresciuto in Italia, è riconosciuto come un esperto nel suo campo e insegna all’università. Le sue lezioni sono considerate particolarmente significative nel panorama accademico e politico.

Pejman Abdolmohammadi chiama le cose con il loro nome. Non ha paura a dire che immaginare un regime change non è semplice, è vero, ma dire che una cosa sia difficile non può voler dire escludere che sia giusta Il regime soffia sulla paura della guerra civile in Iran. La fase più difficile dopo le bombe Pejman Abdolmohammadi è un politologo importante. E' nato in Iran, è cresciuto in Italia, insegna Studi sul medio oriente e Relazioni internazionali, ha scritto alcuni libri e saggi sugli ayatollah e ha il profilo perfetto per essere indigesto a molti talk-show. Non tanto per il suo cognome impronunciabile, se lo incontrate chiamatelo Pejman,...