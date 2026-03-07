A Casole d’Elsa è stato ufficialmente istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. La prima seduta si è tenuta negli spazi della Scuola Secondaria di Primo Grado, con la partecipazione della dirigente scolastica, del sindaco e degli assessori alle Politiche Educative e alla Cultura. L’incontro ha segnato l’avvio delle attività del nuovo organismo giovanile.

È nato ufficialmente il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Casole d’Elsa. La prima riunione si è svolta nei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado, alla presenza della dirigente scolastica, del sindaco e degli assessori all’Istruzione e alla Cultura. Un momento significativo per la comunità casolese, che segna l’avvio di un percorso di partecipazione attiva e di educazione civica rivolto alle nuove generazioni. Nel corso dell’incontro si è proceduto all’elezione del Sindaco dei Ragazzi e alla nomina di due assessori, con l’assegnazione delle rispettive deleghe. Sono stati inoltre individuati i consiglieri delegati, con particolare attenzione ai temi della cultura e dell’ambiente, ambiti considerati centrali per il presente e il futuro del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consiglio Comunale Ragazzi

Si è insediato il consiglio comunale dei ragazziSi è insediato il consiglio comunale dei ragazzi di San Mauro Pascoli in collaborazione con l’istituto comprensivo, le classi quinte della scuola...

Consiglio comunale ragazzi

Aggiornamenti e notizie su Consiglio Comunale Ragazzi.

Temi più discussi: Insediato il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Muggiò; Casole d'Elsa, nasce il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze; Bisuschio, il futuro è oggi: si insedia il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi; Il Prefetto incontra il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

Il Consiglio dei ragazzi celebra le donneCASTIGLION FIORENTINO Alla vigilia dell’8 marzo, il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Castiglion Fiorentino ha dedicato la propria seduta al ... lanazione.it

Omignano: insediato il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Alessandro Scarpa è il nuovo SindacoSi è insediato ieri mattina, presso l’aula consiliare di Omignano Capoluogo, il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. I neo consiglieri hanno assistito prima alla seduta del Consiglio ... infocilento.it

PETRELLA TIFERNINA (CB). Si è insediato il Consiglio comunale dei ragazzi, il sindaco Amoroso: "I giovani imparano a costruire soluzioni e rispettare regole" Ieri sera si è insediato il Consiglio comunale dei Ragazzi di Petrella Tifernina, alla presenza della p - facebook.com facebook