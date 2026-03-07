L’amministrazione di Novafeltria ha annunciato l’intenzione di riqualificare il ‘campo del fiume’, l’area lungo il Marecchia destinata a concerti e eventi sportivi. Si tratta di un progetto che coinvolge la partecipazione dei cittadini, con l’obiettivo di trasformare questo spazio in un luogo più funzionale e accogliente. La proposta mira a definire un piano condiviso per il futuro dell’area.

Il campo aspetta una nuova vita. L’area in questione è il cosiddetto ’campo del fiume’ di Novafeltria, il grande prato lungo il Marecchia: serve un piano per riqualificarla e l’amministrazione vuole progettarlo insieme ai cittadini. L’appuntamento è per venerdì 13 marzo in municipio (alle 20,30), dove si terrà un incontro per raccogliere idee e proposte sulla riqualificazione. Obiettivo: trasformare il ’campo del fiume’ in uno spazio più vivo e inclusivo, con eventi e concerti, aree sportive e di relax. Le proposte dei residenti saranno valutate da una commissione e successivamente discusse insieme a loro per individuare la soluzione più condivisa, che diventerà la base del progetto e della ricerca dei finanziamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Concerti e aree sportive nel 'campo del fiume'. Zanchini: "Progettiamo insieme la riqualificazione"

