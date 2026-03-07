Con un coltello da 10 cm nello zaino | 21enne valtellinese denunciato a Pavia

Un ragazzo di 21 anni proveniente dalla Valtellina è stato denunciato a Pavia dopo essere stato trovato con un coltello da 10 centimetri nello zaino. I controlli nelle aree di ritrovo della città sono stati rafforzati dal Prefetto di Pavia, su decisione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le operazioni mirano a garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione.

Si intensificano i controlli presso i luoghi di aggregazione di Pavia, voluti dal Prefetto di Pavia e disposti in sede di comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica. In particolare i carabinieri della Sezione Radiomobile di Pavia hanno denunciato un ventunenne proveniente dalla provincia di Sondrio per porto abusivo d’arma. I militari lo hanno controllato all’esterno della stazione dei treni di Pavia, mentre era in attesa insieme a un coetaneo; alla vista dei militari il ragazzo ha iniziato a innervosirsi, attirando la loro attenzione. Dopo un accertamento dei documenti e della provenienza, anche alla luce delle motivazioni addotte sulla loro presenza in città, i carabinieri hanno approfondito il controllo, perquisendo gli zaini di entrambi i ragazzi. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

