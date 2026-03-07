Con Lucia Poli Pinocchio multimediale a Foligno

A Foligno torna il family concert organizzato dagli Amici della Musica, con uno spettacolo dedicato a “Pinocchio”, la celebre favola di Carlo Collodi. L’evento è in programma in questa stagione e celebra il bicentenario della nascita dell’autore. Lo spettacolo, intitolato “Pinocchio” multimediale, coinvolge il pubblico in un’esperienza che unisce musica e tecnologia.

Torna il family concert nella stagione degli Amici della Musica di Foligno: e lo fa con una delle favole per antonomasia, " Pinocchio " di Carlo Collodi di cui si celebra quest'anno il bicentenario della nascita. Per celebrare l'anniversario l'associazione ha prodotto uno spettacolo multimediale in scena in prima assoluta oggi alle 17, all'Auditorium San Domenico. Tratto dalle "Avventure di Pinocchio" lo spettacolo si avvale di una narratrice d'eccezione, la grande Lucia Poli (nella foto), mostro sacro del teatro italiano, accompagnata al pianoforte da Marco Scolastra che affiderà alla musica emozioni, gioie, timori, avventure del burattino di legno.