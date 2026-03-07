Con loro la Generazione Z si prenderà la F1

Otto piloti nati dopo il 2000 sono attualmente in Formula 1, tra cui Gabriel Bortoleto, Ollie Bearman, Isack Hadjar, Arvid Lindblad, Liam Lawson, Franco Colapinto, Kimi Antonelli e Oscar Piastri. Tra loro ci sono esordienti e piloti già affermati, con ruoli diversi nel campionato mondiale. La presenza di questa generazione rappresenta una componente importante del circus, con ragazzi provenienti da varie nazionalità e background.

Otto ottobre 2000, Suzuka, GP del Giappone, Italia sveglia all’alba, Schumacher campione del mondo, Ferrari in paradiso dopo 21 anni: vi dice qualcosa? Per loro è solo un reel su Instagram. Tradotto: quando il Kaiser riportava il titolo a Maranello, non erano neanche nei pensieri di mamma e papà. Sono la Generazione K, quella di Kimi Antonelli. Giovani, veloci, sbarbati. Hanno la faccia da ragazzini ma sfiorano già muretti a 300 orari e insomma, provateci voi. Vi ricordate cosa facevate a 19 anni? Kimi Antonelli sta vivendo il sogno di tutti i pischelli appassionati di motori: gira il mondo, guida astronavi da mille cavalli e le porta al limite senza dire beh. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Con loro la Generazione Z si prenderà la F.1

