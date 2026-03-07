I Mombao presentano “LIVE?”, un brano che riflette sulla fine di un concerto, un momento che tutti vivono ma che spesso non si può catturare o condividere. La canzone si focalizza su quella scena silenziosa che segue la performance, un istante che rimane nelle menti dei presenti ma che raramente trova spazio nei ricordi digitali o mentali.

Da X Factor a casa vostra. Il duo formato da Damon Arabsolgar e Anselmo Luisi pubblica un album costruito su registrazioni di concerti, overdub e patchwork temporali. Non è un live né un disco in studio: è una domanda. Che circola in vinile, di salotto in salotto, lontano dalle piattaforme In ogni concerto c’è sempre una scena che tutti vivono ma che i nostri ricordi – digitali o mentali – non mostrano mai, anche perché c’è poco da mostrare: quella in cui il concerto finisce. Il pubblico si dissolve lentamente, i corpi scivolano fuori dalla stanza, e ciò che è accaduto non ha più luogo. E’ irripetibile, non c’è modo di tornare indietro. Con buona pace delle stories e dei videini sfocati che conserviamo nello smartphone, per mai più rivederli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Con “LIVE?”, i Mombao aprono un interrogativo sulla musica dal vivo, e non lo chiudono

