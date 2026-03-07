con il bronzo di voronchikhina la russia torna nel medagliere paralimpico

La Russia torna nel medagliere delle Paralimpiadi invernali dopo dodici anni, grazie alla vittoria di Varvara Voronchikhina, 23 anni, originaria di Irkutsk. Questa mattina sulle nevi di Cortina d’Ampezzo, la sciatrice ha conquistato una medaglia di bronzo nella discesa libera categoria standing. È il primo risultato di rilievo per il paese in questa edizione dei Giochi.

AGI - La Russia torna dopo dodici anni nel medagliere delle Paralimpiadi invernali. Merito di Varvara Voronchikhina, 23 anni, siberiana originaria di Irkutsk, che ha vinto la medaglia di bronzo nella discesa libera categoria standing svoltasi questa mattina sulle nevi di Cortina d’Ampezzo. Voronchikhina ha concluso a 2”47 dalla vincitrice, la svedese Ebba Aarsjö, argento per la francese Aurélie Richard. A causa della squalifica totale di tutti gli atleti russi dai Giochi di Pechino di quattro anni fa, Voronchikhina, due volte campionessa del mondo di sci alpino paralimpico, partecipa alla sua prima Paralimpiade. “È passato davvero tanto... 🔗 Leggi su Agi.it

