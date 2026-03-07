Completata la vasca di prima pioggia davanti allo stadio rifacimento in corso della segnaletica orizzonatale FOTO

Sono stati completati i lavori sulla vasca di prima pioggia davanti allo stadio, mentre in via Pepe si prosegue con il rifacimento della segnaletica orizzontale. I lavori sulla vasca di 3.000 metri cubi sono in corso senza interruzioni, anche di notte, per rispettare le scadenze stabilite. La manutenzione mira a ripristinare la piena funzionalità della viabilità locale.

In via Pepe a Pescara manca poco per la riapertura della strada dopo i lavori di realizzazione di una vasca di prima pioggia da 3mila metri cubi «Continua l'impegno di Aca nel cantiere di via Pepe, i lavori per la vasca di prima pioggia da 3.000 metri cubi proseguono senza sosta, anche di notte, per rispettare il termine di fine lavori e restituire la completa viabilità alla cittadinanza». È quanto fanno sapere dall'Aca. Dall'azienda acquedottistica spiegano: «L'opera consiste in una vasca di prima pioggia interrata, fondamentale per la tutela ambientale, separando le acque inquinanti da quelle più pulite: intercettando i primi 5 mm di pioggia dalle strade, l'impianto blocca infatti quegli inquinanti che in altro modo raggiungerebbero il mare, impattando sulla qualità delle nostre spiagge. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Marassi, scontri davanti allo stadio prima di Genoa-Inter. Due feriti, incendiati mezzi parcheggiati | FotoGenova – Agguato degli ultrà genoani ai pullman che portavano i tifosi interisti allo stadio Luigi Ferraris, un’ora prima dell’inizio della partita...

Marassi, scontri davanti allo stadio prima di Genoa-Inter. Due feriti, incendiate tre auto | Foto e videoGenova – Agguato degli ultrà genoani ai pullman che portavano i tifosi interisti allo stadio Luigi Ferraris, un’ora prima dell’inizio della partita...

