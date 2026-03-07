Commonwealth americano o Federazione europea? Due traiettorie possibili secondo Preziosa e Velo

Due studiosi, Preziosa e Velo, analizzano ora due possibili futuri per l’ordine internazionale: una Commonwealth americana oppure una Federazione europea. Entrambi i ricercatori evidenziano che il sistema globale, nato dopo il 1945, si trova in una fase di cambiamenti profondi. La discussione si concentra sulle traiettorie che potrebbero delineare gli equilibri internazionali nei prossimi anni.

L’ordine internazionale costruito dopo il 1945 è in una fase di trasformazione, segnata dal ritorno della competizione tra potenze e dal ridimensionamento del multilateralismo tradizionale. Per l’Europa la scelta è se restare potenza economica priva di piena soggettività strategica oppure compiere un salto federale. Dalla risposta europea dipenderà non solo l’equilibrio dell’Atlantismo, ma anche la forma del futuro ordine internazionale. La riflessione del generale Pasquale Preziosa e del professor Dario Velo L’ordine internazionale costruito dopo il 1945 attraversa una fase di trasformazione strutturale. Le istituzioni multilaterali nate... 🔗 Leggi su Formiche.net

