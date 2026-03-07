Commercio di vicinato Corzani a VideoRegione | Dopo l’alluvione grande solidarietà agli imprenditori

Giancarlo Corzani, presidente nazionale di Federfidi e direttore di Confesercenti a Forlì, è stato ospite di una trasmissione televisiva condotta da Mario Russomanno su VideoRegione. Durante l’intervento, ha parlato della solidarietà mostrata agli imprenditori del commercio di vicinato dopo l’alluvione che ha colpito la zona. Corzani ha espresso le sue considerazioni sul sostegno ricevuto e sulla situazione attuale.

Il direttore forlivese di Confesercenti parla di imprese dopo l'alluvione e delle difficoltà a coinvolgere nuove generazioni nel settore Giancarlo Corzani, presidente nazionale di Federfidi e direttore forlivese di Confesercenti, ha preso parte alla trasmissione televisiva condotta da Mario Russomanno su VideoRegione. "Nel commercio di vicinato - ha spiegato il manager - è diventato difficile il ricambio generazionale, causa abbassata redditivià e distanza dalle attuali aspettative dei giovani rispetto a responsabiltà e orari di lavoro. Tuttavia, mi piace evidenziare che, dopo le drammatiche alluvione, in tanti nella comunità sono stati, in Romagna, vicini agli imprenditori.