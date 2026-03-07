Come tutelare le mani d’oro

Da circa quarant’anni, vengono condivisi online video in slow motion che mostrano mani che cuciono, forbici che tagliano e fili che attraversano la stoffa. Questi video riprendono le mani di artigiani, svelando dettagli minuti delle loro tecniche. La ripresa lenta consente di osservare con precisione i movimenti e le competenze di chi lavora con abilità manuale.

Volti e stili di città. Sfilata-installazione alla Fondazione Ica di via Orobia, a Milano, per MSGM di Massimo Giorgetti (courtesy) È la stessa ripresa, da circa quarant’anni: video al rallentatore, mani che cuciono, forbici che tagliano, un filo che attraversa la trama come se succedesse per la prima volta nella storia. Musica coinvolgente, luci studiatissime, voce fuori campo che sussurra “heritage”, “tradizione”, “savoir-faire”. La moda ama filmare le mani e noi dovremmo ancora emozionarci. Peccato che, subito dopo, nessuno dica quanto guadagnano davvero quelle mani (quelle dei capo-modellisti tanto, sotto di loro resta da vedere). La narrativa della moda è diventata una minestra riscaldata: estetizza la manualità, ma ne occulta la condizione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

