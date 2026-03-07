La decisione degli Stati Uniti di attaccare Teheran è stata influenzata dalla pressione del primo ministro israeliano, che ha spinto per un intervento militare. La situazione si è evoluta in un contesto di tensioni crescenti tra le parti coinvolte, portando a un’azione militare. La fase finale si è concretizzata con l’attacco, segnando un punto di svolta nelle relazioni tra le nazioni interessate.

La mattina dell’11 febbraio il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è entrato alla Casa Bianca determinato a spingere verso la guerra il presidente statunitense Donald Trump. Da settimane gli Stati Uniti e Israele discutevano segretamente la possibilità di lanciare un’offensiva militare contro l’Iran, ma negli ultimi giorni i funzionari dell’amministrazione Trump avevano cominciato a negoziare con Teheran sul futuro del programma nucleare iraniano. Netanyahu voleva assicurarsi che lo sforzo diplomatico non facesse saltare i suoi piani. Pochi giorni dopo, il presidente statunitense ha espresso pubblicamente il suo scetticismo sulla via diplomatica, riducendo la lunga storia dei negoziati tra Stati Uniti e Iran ad “anni di chiacchiere infinite”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Come si è arrivati alla guerra in Iran

Leggi anche: Dai 30mila morti nelle proteste alle due portaerei nel Golfo: come si è arrivati alla guerra

Leggi anche: USA e Israele attaccano l’Iran: come siamo arrivati a questa guerra

Iran, USA, Israele: come siamo arrivati alla guerra e cosa può succedere adesso

Approfondimenti e contenuti su Come si è arrivati alla guerra in Iran.

Temi più discussi: I 73 anni di attriti tra Usa e Iran: le cause dietro al conflitto; Perché Trump ha deciso di attaccare adesso l’Iran e cosa può succedere ora; Come siamo arrivati fin qui tra Stati Uniti, Iran e Israele; Perché gli Stati Uniti e Israele stanno attaccando l'Iran proprio ora: i retroscena storici, cosa sta succedendo e cosa può succedere adesso.

Come si è svolto l'attacco all'Iran: l’azione in pieno giorno, le 3 riunioni prese di mira, i bersagli «divisi». E il regime risponde con i raid nel GolfoL'operazione in pieno giorno: Israele prende di mira i leader, gli Stati Uniti il network missilistico. In tutto 500 obiettivi. Impiegati per la prima volta i droni-kamikaze. Possibile l'aiuto dell'op ... corriere.it

Come siamo arrivati fin qui tra Stati Uniti, Iran e IsraeleTra la guerra dell'estate scorsa e gli attacchi di sabato ci sono stati mesi di pressioni e minacce: le proteste soffocate dal regime sono state lo snodo ... ilpost.it

Guerra in Iran, la protesta davanti alla base di Camp Darby - facebook.com facebook

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #6marzo #Iran #IranWar #IranIsraelWar #Israele #TelAviv #Cipro #Golfo #MedioOriente #Onu #Ucraina #Russia #Putin #Paralimpiadi #Mattarella #Meloni #Milano #CorriereDellaSera x.com