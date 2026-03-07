Il Festival di Sanremo si è appena concluso con la vittoria di Sal Da Vinci e ora si inizia a parlare di ciò che accadrà nel 2027. Sono stati annunciati i nomi dei conduttori e alcuni dei partecipanti della prossima edizione. La macchina organizzativa ha già avviato le prime fasi di preparazione per il festival che si terrà tra quattro anni.

Il Festival si è appena concluso con la vittoria di Sal Da Vinci, eppure siamo tutti presi a pensare a cosa accadrà sul palco dell’Ariston durante Sanremo 2027. Sapevamo già da un po’ che Carlo Conti, arrivato quest’anno alla sua quinta volta al timone, avrebbe salutato la kermesse e che, sul futuro della manifestazione canora più importante e seguita d’Italia, c’erano tante incognite. nel frattempo, a sorpresa, c'è stata La Svolta. Conti lascia sia come conduttore che come direttore artistico e Stefano De Martino Al momento, invece, abbiamo qualche certezza in più ma molti nodi restano ancora da sciogliere. In fondo c’è ancora un anno per pensare seriamente a come andrà, ma noi non stiamo già nella pelle. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come sarà Sanremo 2027, il primo festival dell'era De Martino

Sanremo, la commozione di De Martino: sarà conduttore e direttore artistico del Festival 2027«Sono molto felice, ringrazio la Rai, l’amministratore delegato Giampaolo Rossi e il Direttore Intrattenimento e Prime Time, Williams Di Liberatore...

Leggi anche: Stefano De Martino conduce Sanremo 2027, il Festival che sarà (e che ci aspettiamo)

Sanremo 2026 - Serena Brancale canta Qui con me

Aggiornamenti e notizie su Come sarà Sanremo 2027 il primo....

Temi più discussi: Stefano De Martino sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2027; Come sarà il Sanremo 2027 di Stefano De Martino (e chi lo aiuterà); Stefano De Martino sarà al timone di Sanremo 2027, il progetto e il team: cosa sappiamo; Come sarà il Festival di Stefano De Martino (che avrebbe già scelto chi vorrà al suo fianco).

Stefano De Martino a Sanremo 2027, svelato chi ci sarà con lui. Fuori la Clerici e cambia Affari TuoiDopo l'addio di Carlo Conti, Stefano De Martino è stato scelto dalla Rai come nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027 ... corrieredellosport.it

Sanremo 2027, perché la Rai punta su Stefano De Martino e come potrebbe essere il suo FestivalCarlo Conti passa in diretta il testimone del Festival di Sanremo 2027 a Stefano De Martino. La Rai sta già pensando per lui a un progetto pluriennale. ildigitale.it

#FabioDeLuigi: "#Sanremo mi spaventa molto. Ho declinato degli inviti" De Luigi ospite nel podcast di #GianlucaGazzoli ha parlato della sua ospitata di quest'anno a Sanremo in coppia con #VirginiaRaffaele. L'attore ha spiegato che il palco di Sanremo lo sp - facebook.com facebook

Dolcenera merita assolutamente di tornare a Sanremo. #SanMarinoSongContest #SanMarinoSongContest2026 x.com