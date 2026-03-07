Come rinascerà l' ex mercato Selinunte a San Siro con un investimento da 3 milioni

Un investimento di tre milioni di euro trasformerà l'ex mercato Selinunte a San Siro in un nuovo spazio dedicato alla socialità e al tempo libero. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per i residenti, con particolare attenzione ai giovani. Il progetto prevede interventi che renderanno l’area più accessibile e vivibile, promuovendo attività e incontri nel quartiere.

Negli ultimi anni a tenere vivi gli spazi in attesa di una riqualificazione definitiva sono stati la cooperativa Kairos e il consorzio Sir. Il progetto per il futuro dell'ex mercato Uno spazio che diventi un punto di riferimento per la socialità e il tempo libero dei residenti, con attenzione soprattutto ai giovani. Così l'amministrazione comunale di Milano vuole far rinascere l'ex mercato Selinunte, a San Siro. E per il progetto c'è un investimento da tre milioni di euro. Negli ultimi anni lo spazio, circa 968 metri quadrati, è stato animato da attività temporanee coordinate da CSI, cooperativa Kairos e consorzio Sir, che hanno mantenuto in vita l’ex mercato in attesa di una riqualificazione definitiva. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

