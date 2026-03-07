Come funziona il dialogo tra l’America e Venezuela e perché è difficile replicarlo altrove

Il dialogo tra gli Stati Uniti e il Venezuela si svolge attraverso incontri ufficiali e comunicazioni dirette, anche se il percorso rimane complicato e discontinuo. Recentemente, il presidente dell’Assemblea nazionale ha annunciato alcuni sviluppi, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui risultati. La dinamica delle relazioni bilaterali continua a essere caratterizzata da momenti di confronto e di stallo, senza una soluzione immediata all’orizzonte.

Il leader oppositore venezuelano Guanipa libero per poche ore. Il regime rialza il muro Corina Yoris è uscita dalla clandestinità dopo 18 mesi. Ci racconta cosa sta cambiando in Venezuela Non tutto è lineare nel processo di transizione in Venezuela. Il presidente dell’Assemblea nazionale Jorge Rodríguez ha fatto sapere che più di 7.300 persone sono tornate in “piena libertà” grazie alla legge di amnistia, ma i familiari dei detenuti politici continuano a protestare: c’è ancora chi è rimasto in carcere. María Corina Machado, premio Nobel e leader dell’opposizione, ha dichiarato che potrebbe tornare in Venezuela per la settimana santa, ma il ministro dell’Interno, Diosdado Cabello, le ha detto: se ci provi, potresti avere “una brutta sorpresa”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

