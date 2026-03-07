Per Sanremo 2026, il brano scelto come jingle ufficiale è una versione più “innocua” di Emigrato, il singolo del rapper salentino Welo. La canzone, che ha già accompagnato l’edizione di quest’anno, si inserisce in una tradizione di selezioni musicali che riflettono il mood dell’evento. L’anno scorso, il tema musicale era affidato a Tutta l’Italia di Gabry Ponte.

Sanremo ha sempre scelto un suono per raccontarsi. Nel 2025 era il ritornello pop e collettivo di Tutta l’Italia di Gabry Ponte a fare da jingle, nel 2026 Emigrato di Welo, giovane rapper salentino. L’artista, classe 1999, si è detto molto onorato di aver dato vita a quello che sarà uno degli aspetti più rappresentativi del Festival. Per la verità, anche quando i pezzi da cui sono tratti non scalano la classifica dell’Ariston (vedi Tutta l’Italia l’anno scorso), poi, restano memorabili. Il brano nella sua versione extended inizialmente è stato disponibile esclusivamente all’interno della Compilation ufficiale del Festival e poi è stato distribuito su tutte le piattaforme dal 27 febbraio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come Emigrato del rapper leccese Welo, in una versione più “innocua”, è diventato il jingle di Sanremo 2026 (e anche di più)

Emigrato di Welo è il jingle di Sanremo 2026: perché questa scelta e chi è il rapperWelo, pseudonimo del rapper salentino Manuel Mariano classe 1999, è emerso come una delle figure più interessanti della scena urban italiana...

Chi è Welo, l’autore della sigla del Festival di Sanremo 2026: la proposta di Carlo Conti e la modifica al testo, così “Emigrato” è diventato il jingleManuel Mariano, in arte Welo, ha trasformato il suo brano in jingle per il Festival su proposta di Carlo Conti dopo Sanremo Giovani La voce di Manuel...

Tutti gli aggiornamenti su Come Emigrato del.

Temi più discussi: Il vero vincitore di Sanremo è l'Emigrato Welo: Mi scrivono di correggere l'accento salentino: io lo difendo con orgoglio; Chi è Welo, il rapper che firma la sigla di Sanremo 2026 con 'Emigrato'; La nuova sigla di Sanremo è di Welo ed è molto di più di un jingle; Welo, ecco chi è il rapper che canta la nuova sigla di Sanremo.

Chi è Welo, il rapper autore del jingle ufficiale di Sanremo 2026 Emigrato (Italiano)O gni promessa è debito e Carlo Conti l’ha rispettata: è Welo l’autore del jingle ufficiale di Sanremo 2026. Pugliese in gara lo scorso anno a Sanremo Giovani, il rapper ha rielaborato appositamente l ... iodonna.it

Chi è Welo, che canta la sigla di Sanremo 2026 EmigratoDopo Tutta l'Italia di Gabry Ponte, quest'anno la sigla del Festival di Sanremo 2026 sarà Emigrato (Italiano) del rapper leccese Welo. Il suo nome sarà poco familiare ai più: all'anagrafe Manuel ... rockol.it

Sanremo 2026, Welo presenta “Emigrato” alla Sala Rai Grande emozione alla Sala Rai di Sanremo dove Welo, cantante originario di Lecce, ha presentato ufficialmente “Emigrato”, il brano scelto come jingle dell’edizione 2026 del Festival. Un momento in - facebook.com facebook

IMMIGRATO DEL BURUNDI, GESTORE DI UNA COOPERATIVA SOSTENUTA DA FONDI PUBBLICI, ARRESTO A PARMA PER IL TRIPLICE OMICIDIO DI TRE SUORE ITALIANE. QUANTI CRIMINALI ABBIAMO ACCOLTO Finalmente una svolta importante i x.com