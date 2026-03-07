Come Acutis Marco Gallo il 17enne morto in un incidente stradale | aperta la causa di beatificazione

La Chiesa cattolica ha avviato ufficialmente il processo di beatificazione per Marco Gallo, un ragazzo di 17 anni deceduto in un incidente stradale nel 2011. La causa è stata aperta quest’anno, segnando l’inizio di un procedimento che potrebbe portare alla sua beatificazione. Marco Gallo è morto nel 2011 e ora il suo caso entra nel percorso ufficiale della Chiesa.

La Chiesa cattolica ha avviato ufficialmente il percorso che potrebbe portare alla beatificazione di Marco Gallo, il ragazzo morto a soli 17 anni in un incidente stradale nel 2011. A quasi quindici anni dalla tragedia, l’arcivescovo di Milano Mario Delpini ha aperto la fase diocesana della causa, primo passaggio del lungo iter che potrebbe condurre alla proclamazione di santo. La decisione arriva in una data simbolica, il giorno in cui Marco avrebbe compiuto 32 anni. L’iniziativa nasce dal ricordo di una vita breve ma intensa, che secondo la Chiesa continua a lasciare un segno profondo in chi lo ha conosciuto. Il percorso segue lo stesso iter ecclesiastico intrapreso da Carlo Acutis, il giovane diventato negli ultimi anni una delle figure più note della santità contemporanea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

