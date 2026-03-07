Combinata nordica | nell’unica Mixed Team della stagione vince la Norvegia a Lahti

Nella penultima tappa stagionale di Coppa del Mondo di combinata nordica, si è disputata l’unica gara mixed team della stagione a Lahti, in Finlandia. La competizione ha visto protagonisti squadre provenienti da diversi paesi, con la Norvegia che si è aggiudicata la vittoria. La gara si è svolta in un’unica giornata e ha coinvolto atleti di entrambe le discipline della combinata nordica.

Prima ed unica Mixed Team della stagione per la Coppa del Mondo di combinata nordica che è andata in scena nella penultima tappa stagionale in Finlandia a Lahti. Seconda posizione per la Finlandia padrona di casa: Ilkka Herola e Minja Korhonen partivano con il pettorale numero uno, primi nel salto, si sono arresi di 18”. Terzo posto a completare il podio per i tedeschi Johannes Rydzek e Nathalie Armbruster. Nella top-5 anche Norvegia II e Austria I. Combinata nordica, “meglio tardi che mai” per il settore femminile. A Lahti finalmente anche le donne! IRREFRENABILE! Maurizio Bormolini continua a vincere: trionfo nel PSL di Spindleruv Mlyn! Podio per Felicetti, quarta Caffont Una stagione veramente incredibile per Maurizio Bormolini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Combinata nordica: nell’unica Mixed Team della stagione vince la Norvegia a Lahti Combinata nordica: Jens Luraas Oftebro vince a Lahti, Johannes Lamparter si prende la Coppa del MondoPenultima tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile in Finlandia. LIVE Combinata nordica, Team Sprint Olimpiadi in DIRETTA: Norvegia stra favorita dopo il segmento di salto, Italia da rimontaSi chiude qui la DIRETTA LIVE della Team Sprint che ha chiuso il programma della Combinata nordica a Milano Cortina 2026, si chiude con un enorme 4°... Contenuti utili per approfondire Mixed Team della. Combinata nordica: nell’unica Mixed Team della stagione vince la Norvegia a LahtiPrima ed unica Mixed Team della stagione per la Coppa del Mondo di combinata nordica che è andata in scena nella penultima tappa stagionale in Finlandia a Lahti. A trionfare è la Norvegia che sfrutta ... oasport.it Combinata nordica, Italia subito a medaglia con Delugan/Del Bianco ai Mondiali junioresSi aprono con una splendida medaglia di bronzo per l'Italia i Campionati Mondiali Juniores di combinata nordica 2026, in corso di svolgimento nella ... oasport.it