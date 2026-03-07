Colpo a centrocampo? Se resta Modric solo una necessità Sogno Milinkovic-Savic

Il calciomercato del Milan si concentra sul ruolo di Modric nel centrocampo. Se il croato dovesse restare in rossonero, la questione principale riguarda la necessità di altri rinforzi. Tra le possibili mosse di mercato, spunta il nome di Milinkovic-Savic come obiettivo per migliorare la mediana della squadra. La decisione di Modric potrebbe influenzare le strategie di mercato del club.

Il Milan continua con la sua stagione con un obiettivo in testa: chiudere tra i primi quattro posti in campionato, una posizione che consentirebbe al club di giocare la Champions League dopo una stagione di assenza. In questo modo il Diavolo avrebbe 60 milioni che garantirebbe la Uefa. Soldi a cui andrebbero anche aggiunti i riscatti dei possibili prestiti e anche delle cessioni estive possibili. Per la dirigenza del Milan potrebbe essere un bel gruzzoletto. LEGGI ANCHE: Dubbi e rumors, ma le parole di Allegri sono chiarissime. Segnali importanti sul calciomercato e futuro>>> 'Tuttosport' parla anche del centrocampo rossonero. Se Luka Modric dovesse rimanere in rossonero, il Diavolo dovrebbe intervenire solo su un rinforzo nel reparto ovvero una mezzala destra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, sogno Milinkovic-Savic: scenario concreto o suggestione?Il Milan esplora un profilo di grande rilievo per rafforzare il centrocampo, cercando di coniugare peso specifico e continuità internazionale.

Tare cerca rinforzi a centrocampo. Milinkovic-Savic il sogno, ma ha rinnovato fino al 2028 e prende 20 milioni d'ingaggioIl Milan in questa stagione ha alternato quattro giocatori nel ruolo di mezzala destra: Fofana, Loftus-Cheek, Ricci e Jashari. Una rotazione ampia, anche perché negli altri due slot ... milannews.it

