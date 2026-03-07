Collesalvetti amianto e i rifiuti pericolosi abbandonati in un terreno | denunciata la titolare di un' azienda agricola

I carabinieri forestali del Nipaaf di Livorno hanno denunciato una donna di Collesalvetti, amministratrice di un’azienda agricola, per aver abbandonato rifiuti pericolosi e amianto su un terreno. Durante un controllo, è stato riscontrato lo smaltimento illecito di materiali nocivi, tra cui sostanze contenenti amianto, lasciate in modo non autorizzato. L’intervento rientra in un’operazione di sorveglianza ambientale condotta sul territorio.

I carabinieri forestali del Nipaaf di Livorno, nell’ambito dei costanti servizi per la tutela dell’ambiente e la corretta gestione del ciclo dei rifiuti, hanno denunciato una donna residente nel comune di Collesalvetti, legale rappresentante e amministratore unico di un’impresa operante nel settore agricolo. Stando a quanto emerso dagli accertamenti dei militari, l'imprenditrice sarebbe responsabile di un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi. In un’area di terreno di proprietà della ditta, infatti, i carabinieri hanno trovato tre metri cubi di rifiuti pericolosi depositati e accatastati in stato di abbandono: nello specifico, si tratta di lastre di copertura di tipo ondulina, contenenti verosimilmente amianto, in parte integre e in parte frantumate, nonché macerie di cemento da demolizione e traverse ferroviarie in legno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche: Materiali pericolosi e rifiuti abbandonati nell'area esterna dell'azienda, denunciato il titolare

Solofra, sequestrata azienda per rifiuti pericolosi: denunciato il titolareI Carabinieri Forestali scoprono rifiuti speciali stoccati senza controllo, impianto di lavaggio irregolare e verniciatura non autorizzata: scatta il...

Aggiornamenti e notizie su Collesalvetti amianto e i rifiuti....

Rifiuti pericolosi abbandonati in un terreno a Collesalvetti, denunciata imprenditriceI carabinieri forestali scoprono lastre sospette di amianto, macerie e traverse ferroviarie. Sequestrati circa tre metri cubi di materiale ... gonews.it

Collesalvetti, abbandona rifiuti pericolosi nel terreno agricolo: denunciataCOLLESALVETTI. Rifiuti pericolosi abbandonati in un terreno di un’azienda agricola: per questo una donna residente in zona, legale rappresentante e amministratrice unica della società, è stata denunci ... msn.com