Clementino e Rocco Hunt a The Voice Generations | Se è così ce ne andiamo

Venerdì 6 marzo 2026, su Rai 1, è andata in onda la prima serata di The Voice Generations, lo spin-off del noto talent musicale dedicato alle esibizioni di gruppi familiari o affettivi. Tra i partecipanti, Clementino e Rocco Hunt hanno espresso pubblicamente il loro disappunto con frasi dure, dicendo: “Se è così ce ne andiamo”.

Venerdì 6 marzo 2026 è tornato in prima serata su Rai 1 The Voice Generations, lo spin-off del celebre format che mette al centro esibizioni condivise tra persone legate da rapporti familiari o affettivi. Alla guida dello show c'è ancora una volta Antonella Clerici, pronta ad accompagnare il pubblico in una nuova stagione fatta di emozioni, musica e momenti di spettacolo. La puntata d'esordio è andata in onda in una collocazione insolita, con inizio alle 22 subito dopo la cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Un orario eccezionale che non ha però smorzato l'entusiasmo del pubblico, ritrovando in studio anche i coach che hanno segnato il successo delle edizioni precedenti.

The Voice Generations, le pagelle del 6 marzo: Clementino e Rocco Hunt esplosivi (8), la Clerici si commuove (7)Antonella Clerici torna in tv con musica, sfide e grandi emozioni grazie a The Voice Generations, lo spin-off del famosissimo talent show.

Se vinci ancora noi ce ne andiamo, basta! " hanno gridato Clementino e Rocco Hunt rivolgendosi a Nek, scatenando le risate in studio. Il ritorno di Antonella Clerici su Rai 1 con The Voice Generations ha segnato una nuova stagione per gli amanti della musica.