Sabato 7 marzo alle 20, Peter Gomez torna con una nuova puntata di La Confessione, il programma di interviste dedicate a figure della politica, della cultura e dello sport. In questa occasione, Claudio Cecchetto commenta il Festival di Sanremo, offrendo il suo punto di vista sull’evento musicale. La puntata si presenta come un appuntamento dedicato alle interviste a protagonisti di diversi settori.

In apertura, nello spazio dedicato all'analisi dell'attualità, il docente universitario Vittorio Emanuele Parsi.

© Davidemaggio.it - Claudio Cecchetto commenta il Festival di Sanremo a La Confessione

