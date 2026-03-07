Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026 | Klaebo domina Pellegrino al terzo posto

Nella classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo maschile 2026, Klaebo si trova in testa, mentre Pellegrino occupa il terzo posto. Il calendario comprende 27 gare individuali distribuite durante la stagione 2025-2026. I punti sono stati assegnati in base ai risultati di ciascuna competizione, determinando così la posizione attuale dei protagonisti.

Sci di fondo: bis Svezia tra le donne a Lahti, vince Sundling. Iris de Martin Pinter si ferma in semifinale Sci di fondo, Davide Graz esce in semifinale nella sprint tl di Lahti. Vince sempre Klaebo LO HA RIFATTO! Laura Pirovano vince ancora per un centesimo e vola in testa alla classifica di discesa! Ancora una volta per un centesimo! Laura Pirovano lo ha rifatto e concede il bis in discesa in Val di.

