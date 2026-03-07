Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026 | Diggins sempre avanti Ilar a -246

La classifica della Coppa del Mondo di sci di fondo femminile 2026 vede la statunitense Diggins sempre al comando, con un vantaggio di 246 punti su Ilar. La stagione è partita venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, e da allora le atlete si sono sfidate in diverse tappe, accumulando punti in vista della fine del campionato. La competizione prosegue con le atlete che cercano di migliorare le proprie posizioni.

Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen. Sci di fondo: bis Svezia tra le donne a Lahti, vince Sundling. Iris de Martin Pinter si ferma in semifinale Sci di fondo, Davide Graz esce in semifinale nella sprint tl di Lahti. Vince sempre Klaebo LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2026 in DIRETTA: vincono Sundling e Klaebo, tanti azzurri in top 15! LO HA RIFATTO! Laura Pirovano vince ancora per un centesimo e vola in testa alla classifica di discesa! Ancora una volta per un centesimo! Laura Pirovano lo ha rifatto e concede il bis in discesa in Val di. 🔗 Leggi su Oasport.it

