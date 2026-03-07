Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Franzoni in top ten Odermatt padrone
Nella classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026, Marco Odermatt si mantiene in testa dopo il gigante di Kranjska Gora. Tra i migliori, figura anche un atleta che si posiziona tra i primi dieci, mentre Franzoni si distingue tra i classificati. La competizione continua a coinvolgere numerosi atleti, con aggiornamenti che arrivano dopo ogni discesa.
Marco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo il gigante di Kranjska Gora. Lo svizzero svetta con 1.5320 punti e può fare affidamento su un margine di 632 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, capace di imporsi tra le porte larghe in terra slovena. Giovanni Franzoni è il miglior italiano: il bresciano si trova in nona posizione. 1. Marco Odermatt (Svizzera) 1.530 2. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 898 3. Loic Meillard (Svizzera) 763 4. Atle Lie McGrath (Norvegia) 744 5. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 691 6. Franjo Von Allmen (Svizzera) 664 7. 🔗 Leggi su Oasport.it
Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Franzoni e Paris in top ten, Odermatt padroneMarco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo la discesa di Garmisch...
Tutti gli aggiornamenti su Classifica Coppa del.
Temi più discussi: Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Goggia allunga in superG!; Coppa del mondo di sci maschile 2025 2026: le classifiche; Laura Pirovano, la prima vittoria in Coppa del mondo: trionfa nella discesa libera in Val di Fassa · Sci alpino; Le classifiche di CdM dopo la 6^ discesa su 9: Aicher si prende 50 punti di peso, Goggia e Pirovano in corsa.
Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Laura Pirovano al comando in discesa!Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine della seconda discesa della Val di Fassa. oasport.it
Laura Pirovano può vincere la Coppa del Mondo di discesa! La classifica a 2 gare dal termineMancano ormai solo due gare in ciascuna specialità al termine della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile: per quanto concerne la discesa ... oasport.it
LAURA AL COMANDO!!! Quando manca una sola gara al termine della Coppa del Mondo di Discesa Libera, Laura Pirovano comanda la classifica generale con 28 punti di vantaggio su Emma Aicher e, con Kira Weidle-Winkelmann e la Huetter, saranno le un - facebook.com facebook
CHE DOPPIETTA IN COPPA DEL MONDO Maurizio Bormolini serve il bis nella tappa di Krynica in meno 24 ore nel gigante parallelo in Coppa del Mondo allungando nella classifica generale. A quattro gare dalla fine della stagione, l'azzurro è in fuga ve x.com