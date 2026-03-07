La base britannica di Akrotiri a Cipro è stata presa di mira dalla controffensiva iraniana, portando il conflitto sull'isola e coinvolgendo direttamente il cuore del Mediterraneo. La tensione si è acuita rapidamente, con ripercussioni che si estendono all’intera regione e attirano l’attenzione dell’Europa. La situazione rimane critica e in evoluzione, mentre le forze coinvolte si preparano a ulteriori sviluppi.

Fin da subito la base militare britannica di Akrotiri è finita nel mirino della controffensiva iraniana, portando la guerra a Cipro e soprattutto nel cuore del Mediterraneo e chiamando in causa l' Europa. Non è stato un errore né una svista di Teheran. I droni avevano come obiettivo l'isola storicamente divisa tra greci e turchi perché, come spiega anche Repubblica, è di fatto una " portaerei naturale " alle porte del Medio Oriente. Gli attacchi all'isola, membro dell' Unione europea, hanno portato il presidente francese Emmanuel Macron a telefonare a Giorgia Meloni e Kyriakos Mitsotakis. L'obiettivo, spiega sempre Repubblica, è allineare Parigi, Roma e Atene e coordinare "l'invio di mezzi militari a Cipro e nel Mediterraneo orientale". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cipro, perché è sotto assedio: la caratteristica che rende l'isola unica

Power bank 25w qi 2.2 la caratteristica unica che lo rende la mia sceltail sharge icemag 3 si distingue come una power bank portatile dallelevata attenzione al design, dotata di raffreddamento attivo, connettività...

Leggi anche: Maduro sotto assedio: perché ora il leader venezuelano tende la mano a Washington

Tutto quello che riguarda Cipro perché è sotto assedio la....

Temi più discussi: Ecco perché si parla di Cipro dopo l'inizio della guerra contro l'Iran; Cipro, le basi britanniche di Akrotiri sotto attacco: l’isola paga la scelta atlantica; Cipro sotto attacco dell'Iran, droni contro la base britannica di Akrotiri. Von der Leyen: Colpita l'Europa; Cipro, l’isola divisa tra Turchia e Grecia da sempre crocevia strategico.

Cipro sotto attacco dell'Iran, droni contro la base britannica di Akrotiri. Von der Leyen: «Colpita l’Europa»Droni iraniani verso le basi di Cipro: i jet della Raf si sono alzati in volo. La Grecia mobilita la flotta per difendere l’isola vicina. A Londra scontro politico sulla linea governativa di cauta ape ... corriere.it

Lammy sotto i riflettori per una figuraccia in diretta a Cipro: ecco cosa ha detto il vicepremier britannico alla BBCIl ministro degli Esteri britannico David Lammy è scivolato su un errore davvero imbarazzante, durante un intervento televisivo in diretta. Ha attribuito per errore a Cipro lo status di Paese membro ... tg.la7.it

Sono almeno 160 gli uomini della Marina militare italiana che raggiungeranno a bordo di una nave italiana l'area di Cipro per la difesa dell'isola. L'operazione avverrà nell'ambito di un assetto in coordinamento tra Italia, Spagna, Francia e Olanda. I numeri d - facebook.com facebook

L’Italia si unisce alla difesa di Cipro. Almeno 160 uomini della Marina militare, stando a quanto riporta Ansa, raggiungeranno l’isola in nave per contribuire allo scudo europeo che si sta formando in questi giorni x.com