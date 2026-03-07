Cipro Kuwait e Libano | ecco le ipotesi sul dispiegamento dei militari italiani

Cipro, Kuwait e Libano sono le nazioni prese in considerazione per il possibile dispiegamento di forze italiane. La situazione nel Medio Oriente e nel Mediterraneo continua a cambiare, portando a nuove ipotesi sui movimenti militari italiani in queste aree. Le decisioni sono ancora in fase di definizione, mentre le forze italiane monitorano attentamente gli sviluppi sul campo.

L’escalation in Medio Oriente spinge l’Italia a rimettere mano al dispiegamento dei suoi militari nelle aree più o meno direttamente interessate dalla crisi. Di fronte a una situazione in evoluzione, la strategia registra con il passare delle ore nuovi tasselli. I capitoli su cui si va concentrando l’attenzione sono allo stato attuale tre: Cipro, Kuwait e Libano. Un equipaggio di oltre 160 uomini della Marina militare italiana è pronto a dirigersi verso Cipro a bordo della fregata missilistica Federico Martinengo, per difendere l’isola dagli attacchi provenienti da Iran o Libano: potranno avvistare con i radar eventuali droni o razzi fino a circa duecento chilometri di distanza mentre a neutralizzare le minacce potrebbero essere i missili Aster, attivi nel raggio di cento chilometri. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Guerra in Iran: Macron con Meloni e Mitsotakis per aiuti militari a Cipro. Petroliera colpita nel Kuwait. Riunione del consiglio atlanticoPARIGI – In uno spirito di solidarietà europea, il Presidente della Repubblica (Emmanuel Macron, ndr) ha preso l’iniziativa questa mattina di...

Militari italiani colpiti da un missile in KuwaitNuove ore di tensione per i militari del 51° Stormo di Istrana, impegnati nella missione internazionale in Medio Oriente.

Iran lancia missili su Israele. Guerra si allarga tra Libano, Golfo e Cipro. Kuwait, caccia Usa abbattuti da fuoco amicoLa guerra tra Stati Uniti-Israele e Iran si allarga e si frammenta su più scacchieri: dal Kuwait a Cipro, dal Libano al Golfo. Nelle ultime ore si sono ... pupia.tv

Iran: l’Europa alla difesa di Cipro. Droni iraniani lanciati dal Libano hanno messo nel mirino la base britannica di AkrotiriIran: l'Europa alla difesa di Cipro. Droni iraniani lanciati dal Libano hanno messo nel mirino la base britannica di Akrotiri ... in20righe.it

Droni iraniani sono arrivati fino a Cipro, Paese membro dell’Unione Europea (ma non della Nato, quindi non gode delle protezioni dell’articolo 5) e l’Italia insieme a Francia e Grecia ha deciso di coordinare il supporto militare navale dei Paesi europei a Cipro - facebook.com facebook

