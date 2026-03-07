Cinque medici intendono avviare un poliambulatorio nella ex sede dell’Asl, attualmente chiusa. La proposta arriva dal centrosinistra e mira a offrire spazi a prezzi calmierati, con l’obiettivo di attrarre nuovi medici di medicina generale. La struttura si trova in una zona con circa 14.000 abitanti e il progetto prevede la realizzazione di studi medici all’interno dell’edificio.

Il modello Pieve a Opera: la proposta del centrosinistra. Studi da realizzare nella ex sede dell’Asl ormai chiusa da anni, da affittare ai dottori a prezzi calmierati per attirare nuovi medici di medicina generale. È la proposta della minoranza di centrosinistra che annuncia una mozione in consiglio comunale e un sit-in per questa mattina alle 10.30 davanti alla struttura di via Allende. "A Opera c’è una grandissima carenza di medici: sono in tutto 5 per 14mila abitanti", spiega il capogruppo della minoranza Giuseppe Calcagno. Quindi questo significa che molte persone non hanno un proprio medico di medicina generale perché quelli in attività hanno già raggiunto il tetto massimo di pazienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cinque dottori per 14mila abitanti: "Apriamo un poliambulatorio"

