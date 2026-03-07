Cinema Settebello chiuso Sinistra Italiana lancia una campagna per riprendere le proiezioni

"A Rimini la cultura non può essere lasciata in sospeso ma deve essere trattata come un'infrastruttura essenziale della vita pubblica e non come un accessorio" "Il Cinema Settebello è al momento chiuso e con lui un pezzo di città si spegne". A chiedere la ripresa delle proiezioni sono Sinistra Italiana e Unione Giovani di Sinistra che, in una nota stampa, sottolineano come la situazione "Non è solo una serranda abbassata è un vuoto che pesa, che interroga, che chiede risposte. A Rimini la cultura non può essere lasciata in sospeso ma deve essere trattata come un'infrastruttura essenziale della vita pubblica e non come un accessorio".