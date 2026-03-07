Cieli chiusi sul Medio Oriente | migliaia di voli cancellati e prezzi fino al 900% Ecco come sapere se il proprio volo sarà cancellato e come chiedere rimborsi

La chiusura dei cieli nel Medio Oriente ha portato alla cancellazione di migliaia di voli e a un aumento dei prezzi fino al 900 per cento. Le compagnie aeree stanno aggiornando gli orari e annunciando le cancellazioni, mentre i passeggeri cercano di capire se i loro voli sono coinvolti. Sono disponibili procedure per richiedere rimborsi e assistenza, a seconda delle compagnie e delle situazioni specifiche.

La chiusura dei cieli del Medio Oriente sta avendo ripercussioni significative sull’intero sistema aereo, conseguenza diretta dell’escalation della guerra in Iran in corso. Si sta tracciando una revisione delle lossodromie, una messa a punto delle rotte più semplici in termini aeronautici e consuete per i viaggiatori: gli scali di Dubai, Abu Dhabi e Doha sono sempre stati abitudine per le tratte aeree con destinazione Est e Sud-Est asiatico ma anche per mete come Australia e Nuova Zelanda. Secondo Cirium, la fonte più affidabile al mondo di analisi nel settore dell’aviazione, il 10% del traffico mondiale passa attraverso questi hub. Il blocco dei cieli del Golfo comporta dunque un nuovo disegno delle vie in quota possibili, con conseguente rincaro dei prezzi che secondo gli ultimi dati arrivano anche al 900%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

