Un ciclista di 43 anni è deceduto dopo aver perso il controllo della bicicletta e finito contro un muro lungo via Covignano, nel tratto tra via delle Grazie. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi e non ci sono altri mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Rimini, 7 marzo 2026 – Un ciclista di 43 anni ha perso la vita dopo un violento incidente avvenuto lungo via Covignano, nel tratto all’altezza di via delle Grazie. La dinamica dell’incidente Secondo le prime informazioni, l’uomo stava percorrendo la strada in discesa quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo della bicicletta, finendo contro il muro di cemento che costeggia la carreggiata sul lato destro. L’impatto è stato molto violento e il ciclista è poi caduto pesantemente sull’asfalto. "Vedevo i missili dalla finestra": l'odissea di Martina e sua madre per fuggire dal Qatar I soccorsi arrivati rapidamente Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118, con il supporto anche dell’elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclista di 43 anni finisce contro il muro dopo una discesa: morto sul colpo

