ciclismo su pista imamura e kalachnik mettono la firma in coppa del mondo a perth italia assente

A Perth, in Australia, si svolge la prima tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista, con Imamura e Kalachnik che vincono rispettivamente nelle rispettive discipline. L’Italia non prende parte alla competizione a causa di scelte legate alla situazione internazionale, che hanno portato alla decisione di non effettuare trasferimenti aerei. La gara prosegue con altri atleti che si sfidano nelle diverse discipline previste.

Il giapponese Shunsuke Imamura si è imposto nell’omnium con un totale di 114 punti, lasciandosi alle spalle il cinese Junjie Wu (108) e lo statunitense Graeme Michael Frislie (107). La cinese Liying Yuan ha dettato legge nella sprint, battendo in due prove la neozelandese Ellesse Andrews, mentre la tedesca Lea Sophie Friedrich ha completato il podio. Il keirin porta invece la firma del russo Nikita Kalachnik, che ha regolato il cinese Zhiwei Li e il tedesco Luca Spiegel. Le giapponesi Maho Kakita e Tsuyaka Uchino hanno giganteggiato nella Madison con 60 punti, ampiamente distanziate le australiane Alyssa Polites e Maeve Plouffe (24) e le messicane Yareli Acevedo Mendoza e Sofia Arreola Navarro (19). 🔗 Leggi su Oasport.it

