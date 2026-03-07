Ciclismo Pogacar vince Strade Bianche poker a Siena

Tadej Pogacar ha vinto la Strade Bianche per la quarta volta in carriera, imponendosi in solitaria sul traguardo di Piazza del Campo a Siena. La corsa sugli sterrati senesi si è conclusa con il campione del mondo sloveno che ha tagliato il traguardo davanti agli altri concorrenti. La gara si è svolta il 7 marzo e ha visto il ciclista dominare la competizione.

Roma, 7 mar. (askanews) – Ancora una volta domina Tadej Pogacar. Il campione del mondo sloveno conquista per la quarta volta in carriera la Strade Bianche, imponendosi in solitaria sul traguardo di Piazza del Campo di Siena al termine di una corsa spettacolare sugli sterrati senesi. La svolta decisiva arriva sul settore di Monte Sante Marie, a circa 80 chilometri dall'arrivo, quando Pogacar lancia l'attacco che spezza la corsa. A provare a resistere al ritmo dello sloveno è il giovane francese Paul Seixas, protagonista di un lungo duello prima di cedere e chiudere al secondo posto.