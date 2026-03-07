Ciclismo oggi Strade Bianche 2026 | dove vederla in diretta tv
Oggi si svolgono le Strade Bianche 2026, una delle corse più attese del calendario ciclistico. La gara si tiene nel nord Italia, ma si concentra in una zona più a sud rispetto alle classiche tradizionali. La stagione del ciclismo è iniziata con il trofeo Laigueglia, vinto lo scorso fine settimana da Santiago Buitrago del Bahrain Victorious, e prosegue con questa classica.
La Classica del Nord più a Sud d'Europa. Più di 200 km con spettacolari tratti in sterrato prima dell'arrivo in Piazza del Campo a Siena. Pogacar, grande favorito, a caccia del quarto successo La stagione del ciclismo, dopo il trofeo Laigueglia vinto Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) entra nel vivo oggi, sabato 7 marzo, con le Strade Bianche, la classica del Nord più a Sud d'Europa. Il percorso è di 203 km, di cui 63,1 km, 14 settori, sterrati. Tadej Pogacar (UAE Emirates), 3 volte vincitore, al debutto stagionale, è il favorito. Da tenere d'occhio nella squadra emiratina Isaac Del Toro.
Strade Bianche 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoritiCon le Strade Bianche 2026 la stagione delle grandi Classiche entra nel vivo. Partenza oggi alle 11:45 a Siena, arrivo previsto intorno alle 17 in Piazza del Campo. Tadej Pogacar strafavorito, alla ... fanpage.it
