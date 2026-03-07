Chivu Sappiamo cosa rappresenta Milan-Inter Allegri è un vincente

Il tecnico dell’Inter ha dichiarato che tutti sono consapevoli dell’importanza della partita contro il Milan, sottolineando che bisogna continuare con il lavoro svolto finora. Ha anche affermato che l’allenatore avversario è un vincente e ha ribadito la necessità di mantenere la concentrazione. La sfida tra le due squadre si avvicina e il tecnico nerazzurro ha parlato in merito.

Il tecnico nerazzurro "Dobbiamo proseguire con quanto fatto finora" MILANO - "Sappiamo tutti quello che rappresenta questa partita. Due squadre forti con grandi ambizioni, della stessa città. Dobbiamo proseguire con quanto fatto finora. Dobbiamo cercare di essere competitivi, esprimendo al meglio la nostra crescita". Alla vigilia del derby, l'attenzione è al massimo. Inter e Milan, in programma domani sera alle 20.45 allo stadio San Siro, non è una gara come tutte le altre. Per questo in conferenza stampa il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha presentato la sfida sottolineando il valore della partita e il percorso di crescita, compiuto dalla sua squadra negli ultimi mesi.