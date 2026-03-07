Alla vigilia del derby di Milano, Chivu ha commentato i fischi rivolti a Bastoni, spiegando che sono una conseguenza di quanto accaduto e che probabilmente dureranno ancora un po'. Ha aggiunto che la squadra prova dispiacere per questa situazione. La Gazzetta riporta che si tratta di un incontro tra due squadre con grandi ambizioni, in un clima acceso e carico di aspettative.

In conferenza: "Dopo il derby perso, l’Inter ha sempre vinto in A. Lo switch l’abbiamo fatto con il Napoli. Thuram ha la febbre" Db Milano 23112025 - campionato di calcio serie A Inter-Milan foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Cristian Chivu “È un derby, ci sono grandi ambizioni. Dobbiamo mantenere quello che abbiamo fatto finora. Non possiamo cambiare la nostra identità, quello che abbiamo sostenuto dall’inizio. Andranno capiti i momenti della partita. Calhanoglu? Sta abbastanza bene, dopo Como ci siamo allenati bene. Oggi non si è allenato Thuram per un po’ di febbre, speriamo che domani sia a disposizione. Calha sta riacquisendo ritmo, è a disposizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chivu: “I fischi a Bastoni? Sono la conseguenza di quel che è accaduto. Probabilmente durerà un po’. Ci dispiace”

Piccari sui fischi a Bastoni: «Dispiace che venga preso di mira. Il problema non è la simulazione, ma…»Futuro Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non...

Lecce Inter, fischi per Bastoni: reazione di stupore in panchina. Chivu incoraggia il suo difensoredi Redazione Inter News 24Lecce Inter, Alessandro Bastoni subissato di fischi dai tifosi di casa ad ogni tocco di palla: Chivu dalla panchina...

Tutti gli aggiornamenti su Chivu I fischi a Bastoni Sono la....

Temi più discussi: Mauro: Ridicoli i fischi a Bastoni, si simula di più per colpa della Var. E ha sbagliato anche Chivu...; Vieri: Chivu? È un comandante. Basta coi fischi a Bastoni. Ecco cosa mi dicono su Esposito; Fischi per Bastoni in Como-Inter: i tifosi fischiano a ogni pallone toccato, era già successo a Lecce; Bastoni, boato di fischi: anche Como non perdona la figuraccia mondiale in Inter-Juventus.

Chivu: I fischi a Bastoni? Sono la conseguenza di quel che è accaduto. Probabilmente durerà un po’. Ci dispiaceChivu: Dopo il derby perso, l’Inter ha sempre vinto in A. Lo switch l’abbiamo fatto con il Napoli. Thuram ha la febbre ... ilnapolista.it

La febbre di Thuram, le condizioni di Bonny e i fischi a Bastoni: le parole di ChivuNon solo Allegri, anche Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan - Inter. Un Derby della Madonnina fondamentale per i nerazzurri, che battendo i cugini potrebbero allungare ... 90min.com

Attacco a ranghi ridotti per Chivu in vista del derby di Milano: Lautaro out, Bonny è rientrato a disposizione ma Thuram ha accusato un po' di febbre Potrebbe essere rispolverato l'attacco con una punta - facebook.com facebook

#Chivu: “Quest’anno siamo cresciuti molto a livello mentale. Fischi a #Bastoni Sono cose che non possiamo controllare, è la conseguenza di cosa è accaduto. Probabilmente durerà un po’. Ci dispiace perché il calcio deve rimanere un gioco. Per noi è un gio x.com