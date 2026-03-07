Chivu | Fischi a Bastoni? Dispiace perché non è colpevole e il calcio dovrebbe essere un gioco

Durante una recente dichiarazione, un ex calciatore ha espresso dispiacere per i fischi rivolti a un difensore, sottolineando che non è colpevole e ricordando che il calcio dovrebbe rimanere un gioco. La frase è stata rilasciata in un contesto pubblico, coinvolgendo commenti su atteggiamenti dei tifosi e sul comportamento nello sport. La dichiarazione è stata riportata da una testata sportiva.

Bernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus. Ultimissime Zhegrova lascia la Juventus? Il kosovaro inizia a guardarsi intorno: due club sulle sue tracce Juventus Next Gen, Braglia (Pontedera) attacca dopo la sconfitta coi bianconeri: «La spinta su Yeboah l’arbitro non l’ha vista, ma chi lo stabilisce!?» Brambilla dopo il Pontedera: «Risultato fondamentale. Categoria confermata, ora l’obiettivo è.» Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTI Juventus Women, Braghin: «Quest’anno abbiamo fatto un percorso europeo di livello. Ecco il nostro obiettivo» Juventus Under 16, vittoria nel derby senza subire gol: l’undicesimo clean sheet stagionale è il dato simbolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chivu: «Fischi a Bastoni? Dispiace perché non è colpevole e il calcio dovrebbe essere un gioco» Leggi anche: Chivu: “I fischi a Bastoni? Sono la conseguenza di quel che è accaduto. Probabilmente durerà un po’. Ci dispiace” Piccari sui fischi a Bastoni: «Dispiace che venga preso di mira. Il problema non è la simulazione, ma…»Futuro Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Chivu Fischi a Bastoni Dispiace perché.... Temi più discussi: Mauro: Ridicoli i fischi a Bastoni, si simula di più per colpa della Var. E ha sbagliato anche Chivu...; Bastoni, boato di fischi: anche Como non perdona la figuraccia mondiale in Inter-Juventus; Fischi per Bastoni in Como-Inter: i tifosi fischiano a ogni pallone toccato, era già successo a Lecce; Coppa Italia: Panucci: Fischi Bastoni? Ma basta! Anche io simulavo Video. Chivu: I fischi a Bastoni? Sono la conseguenza di quel che è accaduto. Probabilmente durerà un po’. Ci dispiaceChivu: Dopo il derby perso, l’Inter ha sempre vinto in A. Lo switch l’abbiamo fatto con il Napoli. Thuram ha la febbre ... ilnapolista.it La febbre di Thuram, le condizioni di Bonny e i fischi a Bastoni: le parole di ChivuNon solo Allegri, anche Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan - Inter. Un Derby della Madonnina fondamentale per i nerazzurri, che battendo i cugini potrebbero allungare ... 90min.com Attacco a ranghi ridotti per Chivu in vista del derby di Milano: Lautaro out, Bonny è rientrato a disposizione ma Thuram ha accusato un po' di febbre Potrebbe essere rispolverato l'attacco con una punta - facebook.com facebook Cristian Chivu su Allegri: "Dobbiamo solo da imparare da lui. Mi fa piacere avere a che fare con gente che di calcio ne capisce" tinyurl.com/56u28ept x.com