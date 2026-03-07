Chivu è uno da Milan Modric che abbatte l' Inter e Sei storie da derby

Domenica si giocherà un importante derby che promette di regalare molte emozioni. Tra le protagoniste ci sono il croato che ha segnato contro l’Inter e un ex giocatore che ha lasciato il segno nel passato. L’incontro vedrà coinvolti diversi calciatori e squadre, con storie legate a momenti decisivi e confronti tra grandi nomi del calcio italiano. La partita si preannuncia ricca di episodi da ricordare.

Alla voce "storie" vanno aggiunti vari capitoli. Domenica non sarà solo Milan-Inter, ma anche Acerbi che per l'ennesima volta sfida il suo passato, Pio per la prima volta da titolare in un derby dei grandi dopo quelli in Primavera, Chivu contro la squadra che sfidò per la prima volta da giovane capitano dell'Ajax e così via. Vediamole tutte. E se Chivu fosse andato al Milan al posto della Roma? Storia da raccontare. Nell'archivio della Gazzetta c'è un pezzo del 14 marzo dove si racconta la trattativa. Titolo inequivocabile: "Caccia a Chivu, uno da Milan". Il romeno, giovane capitano di un Ajax di fenomeni dove spiccavano Ibra, Van der Vaart, Sneijder e così via, costava 12 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Chivu è uno... da Milan", Modric che abbatte l'Inter e... Sei storie da derby Un derby da ragazzi: per chi tifavano i giocatori da piccoli? Uno dell'Inter è stato ultrà del Milan...Luka che pensava a San Siro e alla guerra, Ange-Yoan che guardava al derby da lontano, Francesco che arrivava da Melegnano con gli amici.