Dopo anni di inchieste che non hanno portato risultati, l’Eni riprende le attività nel settore petrolifero in Nigeria. Il presidente del paese ha incontrato il CEO dell’azienda, Claudio Descalzi, e ha deciso di riaprire il dossier. Sono stati sprecati più di vent’anni di lavoro e investimenti, senza ottenere risultati concreti.

Più di 20 anni di tempo perduto. Un giacimento offshore tra i più promettenti dell’Africa occidentale rimasto fermo tra contenziosi e processi, mentre sullo sfondo scorrevano miliardi di dollari di investimenti mai partiti e di entrate mai arrivate nelle casse pubbliche nigeriane. Il blocco petrolifero Opl 245 - con riserve stimate in circa 500 milioni di barili - avrebbe potuto generare 41 miliardi di dollari di crescita economica per la Nigeria, 3,9 miliardi di entrate fiscali aggiuntive e oltre 10 miliardi di benefici indiretti. Ora quella stagione si chiude. Ad Abuja il presidente nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, ha incontrato l’ad di Eni, Claudio Descalzi, per rilanciare le attività offshore e sbloccare il dossier della licenza Opl (Oil prospecting licence) 245, rimasto congelato per anni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Chiusa l’era delle inchieste flop, l’Eni torna al petrolio nigeriano

Leggi anche: Petrolio, Eni torna in Venezuela con il via libera di Washington

Cinque major potranno estrarre gas e petrolio in Venezuela: al via le concessioni Usa. C’è anche Eni nella lista di TrumpWashington, 13 febbraio 2026 – Cinque grandi compagnie petrolifere potranno estrarre in Venezuela, tra le società che hanno ottenuto le concessioni...

Altri aggiornamenti su Chiusa l'era delle inchieste flop l'Eni....

Temi più discussi: Aspi, chiusa l’inchiesta su Castellucci e Tomasi; Chiusa l’era delle inchieste flop, l’Eni torna al petrolio nigeriano; Caso Almasri, indagini chiuse per il capogabinetto del ministro Nordio; I conti sbagliati di Saldini e Salvini: la funivia imprescindibile per le Olimpiadi (35 milioni) non aprirà nemmeno per le Paralimpiadi.

L’inchiesta è chiusa: Cedette la dose fatale al figliastro di BuzziIl 19enne Edoardo Bovini fu stroncato da un malore davanti al bar Big Town. Per la tragedia la procura ha iscritto il giovane che gli vendette la cocaina. Ora l’indagine è conclusa. L’accusa: Morte c ... msn.com

Agenzia per badanti chiusa: l’inchiesta si allargaAgenzia per badanti chiusa: l'inchiesta si allarga. E c'è chi stava per firmare, ma si è insospettito: Pagamenti intestati a un'altra società ... primamonza.it

Nocera Inferiore, Fiano, strada chiusa - facebook.com facebook

Corso di Porta Vittoria è chiusa al traffico. I tram 12, 19 e 27 e i bus 60, 65 e 84 cambiano servizio. Aggiornamenti sulla nostra app. x.com