Dopo dieci anni di servizio, il negozio di biciclette Tecnobike ha deciso di chiudere i battenti. Il punto vendita, conosciuto per aver assistito e consigliato numerosi ciclisti, si occupava di riparazioni e manutenzione di biciclette di ogni tipo. La clientela si rivolgeva al negozio per sistemare e curare le proprie due ruote, affidandosi alla competenza del personale.

Dieci anni di attività al fianco degli appassionati delle due ruote, tra assistenza e consulenza. Un'esperienza maturata sistemando ogni singolo pezzo di bicicletta che aveva bisogno di un po' di olio e manutenzione. Dopo gli ultimi tre anni passati nella sede di via Piave, tra Pordenone e Cordenons, Tecnobike, attività gestita da Riccardo Nadalin e Fabio Mazzer, ha deciso di compiere un'ultima volata in salita prima di chiudere definitamente e cambiare vita. Si è trattata di una decisione ponderata, fa sapere uno dei proprietari. Una combinazione di fattori personali e professionali, a cui si aggiunge purtroppo anche la crisi generale del settore, che però non è stata la causa predominante. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Chiude la Yogurteria di via Sacconi. Per 32 anni punto di riferimento

Tutti gli aggiornamenti su Chiude il negozio di biciclette...

Temi più discussi: Sessant’anni a vestire le famiglie, cala il sipario sull'attività del paese: Chiudiamo la porta, ma non il cuore; Dopo dieci anni di attività chiude il negozio G Di Giochi; Chiude il negozio di biciclette Tecnobike, da dieci anni un punto di riferimento per i ciclisti; Chiude la storica ferramenta di Boccea aperta da oltre 50 anni.

Chiude Renata Music, la signora del metal saluta i clienti: È ora di fare la nonnaPer molti appassionati di musica comaschi è una notizia che ha il sapore della nostalgia. Renata Music, storico negozio di dischi della città, si avvia verso la chiusura dopo oltre quarant’anni di att ... quicomo.it

Dopo dieci anni di attività chiude il negozio G Di GiochiÈ ormai ufficiale: «Gi Di Giochi» chiude oggi, domenica 1° marzo. Diversamente dall’annuncio di appena una settimana fa di Confcommercio, che faceva nutrire qualche speranza, il punto vendita canturin ... primacomo.it

L’ultimo dibattito della #Consultanazionale, che chiude un lavoro durato sei intensi mesi, quelli che preludono al voto e poi all’avvio dei lavori dell’Assemblea #Costituente, nella 2a parte dell’8° episodio del podcast La seduta è aperta: bit.ly/LaSedutaeAperta x.com

Il 9 marzo 2011 l'ultimo viaggio dello Shuttle Discovery, si chiude un'era - facebook.com facebook