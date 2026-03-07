Vanessa Dalla Vedova è un’ex pattinatrice artistica italiana nota anche per essere la compagna di Niccolò Macii. La sua carriera nel pattinaggio si è svolta nel circuito nazionale, mentre nella vita privata si è sposata con Macii. La coppia ha condiviso momenti importanti e pubblici, mantenendo un profilo discreto sulla loro relazione. La loro storia personale e professionale si intreccia nel mondo dello sport e della vita quotidiana.

Il mondo del pattinaggio artistico italiano continua a regalare storie personali che si intrecciano con quelle sportive. Tra queste c’è anche quella di Vanessa Dalla Vedova, ex atleta e compagna del pattinatore azzurro Niccolò Macii, protagonista negli ultimi anni sulle piste internazionali. Negli ultimi mesi il nome dell’ex pattinatrice è tornato a circolare con più frequenza, soprattutto dopo l’annuncio del matrimonio con Maci. Una relazione costruita nel tempo, tra allenamenti, trasferte e amicizie condivise nel circuito del ghiaccio. Ma chi è davvero Vanessa Dalla Vedova, qual è stato il suo percorso nello sport e quando celebrerà le nozze con il campione azzurro? Scopriamo qualcosa in più sul suo conto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Vanessa Dalla Vedova, l’ex pattinatrice fidanzata di Niccolò Macii: vita privata, carriera e matrimonio

