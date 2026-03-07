Chi è stato il miglior italiano alla Strade Bianche 2026 | la classifica da comprimari degli azzurri

Alle Strade Bianche 2026, gli italiani non sono riusciti a inserirsi tra i primi e si sono distinti come comprimari nella classifica finale. La corsa è stata vinta per la terza volta consecutiva dallo sloveno Tadej Pogacar, lasciando gli azzurri lontani dai piazzamenti di rilievo. La gara ha visto una prevalenza di ciclisti stranieri, con gli italiani che hanno concluso la prova senza posizioni di rilievo nella classifica generale.

Gli italiani non sono riusciti a essere protagonisti alle Strade Bianche 2026, rimanendo ben lontani dalle posizioni che contano nella Classica degli sterrati in terra toscana vinta per la terza volta consecutiva dallo sloveno Tadej Pogacar. Una prestazione senza particolari soddisfazioni a livello collettivo per i padroni di casa, con nessun piazzato in top-15 e soltanto due azzurri nella top-20. Il migliore italiano al traguardo delle Strade Bianche 2026 è stato Andrea Vendrame (Team Jayclo AlUla), che ha tagliato il traguardo posto in Piazza del Campo a Siena in 16ma posizione, con un distacco di 6'57" dal vincitore. Filippo Zana (Soudal Quick-Step), fresco di trionfo al Giro di Sardegna, ha terminato in 19ma piazza con un ritardo di 7'02" dal Campione del Mondo.