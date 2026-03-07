Un editore sta cercando di acquisire La Stampa. Alberto Leonardis, che negli ultimi anni ha acquistato diversi giornali locali, è al centro di questa proposta. La sua attività di acquisto ha suscitato molte opposizioni e dibattiti tra gli operatori del settore. La trattativa per la possibile vendita sta attirando l’attenzione di vari osservatori e addetti ai lavori.

Alberto Leonardis ha già comprato in pochi anni diversi giornali locali, venendo molto contestato per la gestione del “Tirreno” di Livorno Mercoledì GEDI, il grande gruppo editoriale di proprietà di Exor, la società della famiglia Agnelli-Elkann, ha reso noto di avere firmato un contratto preliminare per la vendita della Stampa, che insieme a Repubblica è il maggiore quotidiano del gruppo. L’acquirente è il gruppo SAE di Alberto Leonardis, un imprenditore abruzzese che possiede sei giornali locali, comprati proprio da GEDI. In questi anni Leonardis si è fatto notare nell’editoria per essersi concentrato appunto sui giornali locali di cui GEDI voleva disfarsi e soprattutto per essere stato molto abile ad aggregare investitori e soci nei suoi progetti, grazie alla sua ampia rete di relazioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Chi è l’editore che vuole comprare La Stampa

Leggi anche: La Stampa di nuovo in sciopero: “L’editore Elkann dica a chi vuole venderci. Non siamo una merce ma presidio di pluralismo”

Bari, prova la moto che vuole comprare: due mortiTragico incidente stradale a Bari nella tarda mattinata di domenica 4 gennaio: due giovanissimi, Andrea Liddi (18 anni) e Davide Capuozzo (17 anni),...

How to Write a Book Manuscript

Una raccolta di contenuti su Chi è l'editore che vuole comprare La....

Temi più discussi: Chi è il gruppo Sae: la storia dell'editore Alberto Leonardis che compra La Stampa; La Stampa ha un nuovo editore: chi sono e dove vogliono andare Alberto Leonardis e il Gruppo Sae; Alfonso Signorini lascia la direzione editoriale di Chi: Comincio una nuova vita; Alfonso Signorini lascia Chi. Non c’entra il caso Corona, decisione maturata da anni.

Chi è il gruppo Sae: la storia dell’editore Alberto Leonardis che compra «La Stampa»Nato nel 2020 attorno, Sae controlla diversi quotidiani locali e negli ultimi anni ha ampliato le attività nella comunicazione e nei contenuti. corriere.it

Gedi vende La Stampa al Gruppo Sae di Alberto Leonardis, chi è e quali sono gli altri giornali di proprietàGedi vende La Stampa al Gruppo Sae guidato da Alberto Leonardis. Nell’operazione anche attività digitali, centro stampa e rete pubblicitaria ... virgilio.it

Dopo Daphne, Anthony, Colin e Benedict chi vorreste come protagonista della quinta stagione di Bridgerton - facebook.com facebook

Caso Paragon, i tecnici: «Il nome in codice di chi ha spiato è anderdog» x.com