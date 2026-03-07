Chi è la tortora dal collare e come riconoscerla

La tortora dal collare è un uccello originario dell’Asia che nel corso degli anni Sessanta si è diffuso anche in Italia. Oggi si può incontrare facilmente nelle aree urbane e nelle campagne, grazie alla sua presenza ormai consolidata nel Paese. La sua caratteristica principale è il collare nero che circonda il collo, un tratto distintivo che permette di riconoscerla facilmente.

La tortora dal collare (Streptopelia decaocto) è un uccello originario dell'Asia arrivato in Italia negli anni 60 e oggi molto diffuso anche in città. Si chiama così per il sottile anello nero sulla parte posteriore del collo.