Chi è Gina Neri ex moglie di Paolo Del Debbio e importante dirigente Mediaset

Gina Neri, nata a Lucca il 2 dicembre 1953, è una dirigente di Mediaset e ex moglie del giornalista Paolo Del Debbio. La sua carriera si svolge principalmente all’interno dell’azienda televisiva, dove ricopre ruoli di rilievo. La sua relazione con Del Debbio si è conclusa con il divorzio, e da allora è nota anche per il suo ruolo nel settore dei media.

I l giornalista di Mediaset Paolo Del Debbio ha alle spalle un matrimonio con Gina Nieri. Si tratta di una dirigente di Mediaset, nata a Lucca il 2 dicembre 1953. La donna si è laureata in Scienze Politiche a Pisa, successivamente ha frequentato la Luiss di Roma dove si è specializzata in Giornalismo e Comunicazione di massa. Entrambi quindi hanno studiato e lavorato nello stesso ambito, ma fatto carriere piuttosto diverse. Gina Nieri dal 1977 ha avuto una brillante carriera in Casa Mediaset, ricoprendo diversi ruoli e facendo una vera e proprio scalata ai vertici del potere. Ha iniziato a lavorare nel mondo della televisione sul finire degli anni Settanta e fin da subito ha ricoperto ruoli importanti, tra cui la presidenza di RTI e poi nel consiglio di amministrazione di Mediaset. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

