Che ci fai qui? Guardo i libri Violenza sessuale su un bimbo di 3 anni al centro commerciale

Un uomo ha molestato sessualmente un bambino di tre anni in un centro commerciale, approfittando dell’attenzione dei genitori impegnati a guardare dei libri. La scena si è svolta mentre i genitori erano distratti, lasciando il bambino vulnerabile. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione e ha avviato le indagini.

Arrestato l'uomo che si sarebbe approfittato della distrazione dei genitori per compiere gli abusi sul piccolino di 3 anni. Le urla della madre lo hanno messo in fuga, ma è stato preso poco dopo Ha approfittato della distrazione dei genitori, impegnati a guardare dei libri in un centro commerciale, per molestare sessualmente un bambino piccoissimo, di 3 anni. È stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata, resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 47 anni. Dopo l'intervento dei carabinieri della compagnia Napoli Stella, si trova in carcere. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano Il Mattino, il drammatico episodio si è verificato attorno alle ore 19 di venerdì 6 marzo in una libreria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Che ci fai qui?". "Guardo i libri". Violenza sessuale su un bimbo di 3 anni al centro commerciale "Che ci fai qui?". "Guardo i libri". Un 47enne molesta un bimbo al centro commercialeArrestato l'uomo che si sarebbe approfittato della distrazione dei genitori per compiere gli abusi sul piccolino di 3 anni. Leggi anche: "Non voglio tornare al centro commerciale": violenza sessuale su un bimbo di 3 anni, arrestato finto netturbino ENG SUB | The Outcast Season 2 | Yuewen Animation