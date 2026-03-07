Che ci fai qui? Guardo i libri Un 47enne molesta un bimbo al centro commerciale
Un uomo di 47 anni ha molestato un bambino di tre anni nel reparto libri di un centro commerciale, approfittando della distrazione dei genitori impegnati a sfogliare le pagine. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri acquirenti, che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato e portato in questura, mentre il bambino è stato affidato ai genitori.
Arrestato l'uomo che si sarebbe approfittato della distrazione dei genitori per compiere gli abusi sul piccolino di 3 anni. Le urla della madre lo hanno messo in fuga, ma è stato preso poco dopo Ha approfittato della distrazione dei genitori, impegnati a guardare dei libri in un centro commerciale, per molestare sessualmente un bambino piccoissimo, di 3 anni. È stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata, resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 47 anni. Dopo l'intervento dei carabinieri della compagnia Napoli Stella, si trova in carcere. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano Il Mattino, il drammatico episodio si è verificato attorno alle ore 19 di venerdì 6 marzo in una libreria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
